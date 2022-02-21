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Стерлинг: «Я буду очень мелочным после победы над Яном»
Американец рассказал о своей мотивации перед реваншем с россиянином
09:40
Алджамейн Стерлинг / фото - UFC
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) рассказал о своей мотивации перед реваншем с Петром Яном (16-2).
Стерлинга цитирует портал mmanews.com:
«Конечно, было бы неплохо заработать немного денег, но я не могу дождаться, когда закрою рот хейтерам. Я буду очень мелочным после победы. Я всегда стараюсь скромно вести себя после поединков, в которых взял верх над соперником. Я много болтаю до боя, но скромно веду себя после победы. В этом противостоянии все по-другому.
Я уверен в своей победе. Постучите по дереву на случай, если что-то пойдет не так. У меня нет сомнений, что Ян также будет вести себя в случае, если он выиграет. Я готов к этому. Я человек слова и буду готов проглотить все его слова, если проиграю. Все же я чувствую, что лучше, чем этот парень. Не могу дождаться, когда закрою всем рты».
Поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоится 9 апреля на арене Barclays Center в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) в со-главном событии турнира UFC 273.
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