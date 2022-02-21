Стерлинг: «Я буду очень мелочным после победы над Яном»

Алджамейн Стерлинг / фото - UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) рассказал о своей мотивации перед реваншем с Петром Яном (16-2).

Стерлинга цитирует портал mmanews.com:

Я уверен в своей победе. Постучите по дереву на случай, если что-то пойдет не так. У меня нет сомнений, что Ян также будет вести себя в случае, если он выиграет. Я готов к этому. Я человек слова и буду готов проглотить все его слова, если проиграю. Все же я чувствую, что лучше, чем этот парень. Не могу дождаться, когда закрою всем рты».