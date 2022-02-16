Стерлинг: «Я не удивлюсь, если Диллашоу все еще пытается обойти протоколы тестирования»

Алджамейн Стерлинг / фото - UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) убежден, что Ти Джей Диллашоу (17-4) употребляет запрещенные препараты.

Стерлинга цитирует middleeasy.com:

Люди могут говорить все что угодно, но, если они хотят обмануть, и для этого у них есть ресурсы, они могут это сделать. Многие бойцы пытаются найти способ обойти правила».