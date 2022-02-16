Стерлинг после победы над Яном хочет встретиться с Диллашоу
Стерлинг: «Я не удивлюсь, если Диллашоу все еще пытается обойти протоколы тестирования»
Американец убежден, что его соотечественник употребляет запрещенные препараты
20:00
Алджамейн Стерлинг / фото - UFC
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) убежден, что Ти Джей Диллашоу (17-4) употребляет запрещенные препараты.
Стерлинга цитирует middleeasy.com:
«Я все еще думаю, что Ти Джей скользкий, маленький мошенник, несмотря ни на что. Я не удивлюсь, если он все еще пытается обойти протоколы тестирования.
Люди могут говорить все что угодно, но, если они хотят обмануть, и для этого у них есть ресурсы, они могут это сделать. Многие бойцы пытаются найти способ обойти правила».
Алджамейн Стерлинг после победы над Петром Яном (16-2) хочет встретиться с Ти Джеем Диллашоу.
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