Украинский боец UFC Бондарь назвал фаворита реванша Ян – Стерлинг
Стерлинг: «Я заставлю Яна сдаться в первом раунде»
Чемпион UFC – о грядущем реванше с россиянином
11:41
Алджамейн Стерлинг / Фото - mmafightingЧемпион UFC в легчайшем дивизионе американец Алджамейн Стерлинг (16-2) заявил, что готов финишировать временного обладателя титула россиянина Петра Яна (20-3) в первом раунде.
Цитирует Стерлинга MMA Junkie.
«Тем, кто поставил на него деньги – не повезет. Мне нравится, что он думает, что он намного лучше меня. Идеальный момент, чтобы сказать: «Я же говорил». Я думаю, что заставлю его сдаться в первом раунде. Мошенник Ян боится меня. Непостоянные фанаты приползут обратно, притворяясь, что все это время были со мной».
Напомним, поединок между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля на арене Barclays Center в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) в со-главном событии турнира UFC 273.
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