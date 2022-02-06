Стриклэнд выиграл у Херманссона на UFC Fight Night 200

Шон не позволил сопернику навязать борьбу

Джек Херманссон и Шон Стриклэнд / Фото: usatoday.com

В Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 200 американский средневес Шон Стриклэнд (25-3) выиграл раздельным решением судей у шведа Джека Херманссона (22-7).



Стриклэнд с первого раунда начал перебивать соперника за счет своего отменного джеба и осторожной работы на дистанции. Херманссон пытался перевести бой в партер, но Шон отлично защищался от проходов в ноги. Поэтому единственным, чем ответил Джек, – были лоукики.

По итогам поединка Стриклэнд победил раздельным решением судей: 49:46, 49:46, 47:48.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 200 украинец Денис Бондарь сломал свою руку.