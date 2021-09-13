Такого еще не было. В Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm

В октагон вернется бывший чемпион WWFC и другие звезды смешанных единоборств Украины

Александр Писанко / Фото - Facebook

18 сентября на ледовой арене «Айсберг» в Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm.Ранее «Айсберг» видел только ледовые баталии, то теперь в октагоне состоятся поединки сильнейших бойцов Украины и Европы. Среди них представители Кременчуга:, а также бывший чемпион WWFC в легком весеОтметим, что в октагоне кременчугской арены будет презентация новой бойцовской лиги.Транслировать премьерный турнир в Кременчуге будет телеканал XSPORT. Начало – 18 сентября в 23.55.Прямую трансляцию ивента можете увидеть на телеканале XSPORT+, начиная с 18.15.