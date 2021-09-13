В бокс или MMA? Горуна не определился, где ему комфортнее – в ринге или октагоне
Такого еще не было. В Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm
В октагон вернется бывший чемпион WWFC и другие звезды смешанных единоборств Украины
13 сентября 11:01
Александр Писанко / Фото - Facebook18 сентября на ледовой арене «Айсберг» в Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm.
Ранее «Айсберг» видел только ледовые баталии, то теперь в октагоне состоятся поединки сильнейших бойцов Украины и Европы. Среди них представители Кременчуга: Максим Сергеев, Александр Писанко, Дмитрий Гриценко, Роберт Воробьев, а также бывший чемпион WWFC в легком весе Кирилл Горобец.
Отметим, что в октагоне кременчугской арены будет презентация новой бойцовской лиги.
Транслировать премьерный турнир в Кременчуге будет телеканал XSPORT. Начало – 18 сентября в 23.55.
Прямую трансляцию ивента можете увидеть на телеканале XSPORT+, начиная с 18.15.
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