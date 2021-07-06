Масвидаль назвал сроки своего следующего поединка
Такой бой заслуживает особого внимания. Масвидаль может выйти в октагон с Ником Диасом или Ковингтоном
Известны сроки долгожданного поединка в полусреднем весе
15:15
Хорхе Масвидаль / Фото - mmamania.comТоповый американский полусредневес Хорхе Масвидаль (35-15) свой следующий поединок может провести осенью 2021 года.
Оппонентом Масвидаля в этом бою может стать либо ветеран ММА Ник Диас (26-9), либо скандальный соотечественник Колби Ковингтон (16-2). Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер Ариэль Хельвани.
«Накануне поговорил с менеджером Масвидаля, Абарахамом Кавой о дальнейших планах Хорхе. Он сказал, что они рассчитывают выступить в октябре или ноябре либо боем с Ником Диасом или же с Колби Ковингтоном».
Напомним, что последний поединок Масвидаль провел в апреле этого года, где он нокаутом во 2-м раунде проиграл чемпиону полусреднего дивизиона Камару Усману.
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