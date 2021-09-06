Экс-чемпион Bellator: «У Амосова есть преимущество в борьбе над Усманом»
Талантливый человек талантлив во всем. Амосов стал коричневым поясом в бразильском джиу-джитсу
Ярослав является многократным чемпионом мира по боевому самбо и чемпионом Bellator
17:47
Ярослав Амосов / Фото: b1.jiujitsu b1.jiujitsu
Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов
(26-0) на турнире по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP выиграл три золотые медали и стал коричневым поясом.
Амосов в категории ноу ги победил в абсолютном весе (от 80 кг), и в весе до 91,5 кг среди пурпурных поясов.
Также Ярослав был первым в категории в ги среди пурпурных поясов в весе до 94,3 кг.
Напомним, Амосов подтягивает свою ударную технику с помощью известного украинского бойца муай-тай.
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