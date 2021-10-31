Тейшейра – новый чемпион UFC, Петр Ян по очкам победил Сандхагена
В Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 267, в главном событии которого 42-летний Гловер Тейшейра (33-7) победил Яна Блаховича (28-9) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.
Представляем вашему вниманию все результаты турнира UFC 267:
Основной кард
Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича удушающим приемом во 2-м раунде
Петр Ян победил Кори Сандхагена единогласным решением судей
Ислам Махачев победил Дэна Хукера болевым приемом в 1-м раунде
Александр Волков победил Марчина Тыбуру единогласным решением судей
Хамзат Чимаев победил Ли Джинглианга удушающим приемом в 1-м раунде
Магомед Анкалаев победил Волкана Оздемира единогласным решением судей
Предварительный кард
Аманда Рибас победила Вирну Яндиробу единогласным решением судей
Зубайра Тухугов победил Рикардо Рамоса единогласным решением судей
Альберт Дураев победил Романа Копылова единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос победил Бенуа Сен-Дени единогласным решением судей
Михал Олексийчук победил Шамиля Гамзатова техническим нокаутом в 1-м раунде
Лерон Мерфи победил Маквана Амирхани нокаутом во 2-м раунде
Ален Амедовски победил Ху Яоцзуна удушающим приемом в 3-м раунде
Тагир Уланбеков победил Аллана Насименту раздельным решением судей
Петр Ян (16-2) победил Кори Сандхагена (14-4) решением судей, завоевав временный титул в легчайшем весе.
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