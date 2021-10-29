UFC 267. Ян Блахович проиграл Гловеру Тейшейре. Как это было
Тейшейра – о бое с Блаховичем: «Я вернусь домой с поясом»
Опытный бразилец намерен 30 октября завоевать чемпионский пояс UFC
29 октября 10:24
Гловер Тейшейра / Фото - mmafightingПретендент на титул в полутяжелом дивизионе UFC Гловер Тейшейра (32-7) высказался относительно предстоящего поединка с чемпионом организации Яном Блаховичем (28-8).
Цитирует Тейшейру CBS.
«Это будет отличный бой, потому что наши стили похожи. Я люблю заканчивать поединки досрочно, Блахович придет за тем же. Вы меня знаете, мой рекорд говорит сам за себя. Я боец, и это будет отличный бой. Я помню, как проиграл Джону Джонсу. Тогда люди списали меня со счетов и говорили, что я отличный парень, но никогда не стану чемпионом. Я доказал, что это не так. Я очень хочу выиграть пояс. Я всегда говорил: «Оставайся на своем щите или не возвращайся домой». Но я вернусь домой с поясом».
Противостояние Тейшейры и Блаховича станет главным событием UFC 267, которое состоится 30 октября в Абу-Даби.
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