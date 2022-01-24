Тейшейра желает провести защиту титула против Прохазки на домашнем турнире UFC
Тейшейра проведет дебютную защиту титула против Прохазки на турнире UFC 274
Ивент состоится на родине лидера полутяжелого дивизиона лиги
11:18
Тейшейра и Прохазка / Фото - clutchpointsЧемпион UFC в полутяжелом дивизионе бразилец Гловер Тейшейра (33-7) свой следующий поединок проведет против чешского бойца Иржи Прохазки (28-3-1).
Бой состоится 7 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на турнире UFC 274. Об этом сообщает ESPN.
Отметим, что для 42-летнего Тейшейры это будет первая защита титула. Что касается Прохазки, то он провел в UFC лишь два поединка, в обоих одержав зрелищные победы нокаутами.
Напомним, в главном событии турнира UFC 267 Тейшейра финишировал Яна Блаховича (28-9) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.
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