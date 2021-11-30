Тейшейра рассказал, когда Перейра и Адесанья проведут третий бой

Алекс Перейра и Исраэль Адесанья

Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) высказался bjpenn.com о перспективах своего товарища и бывшего чемпиона Glory Алекса Перейры (4-1) в UFC.



Вы видели, что когда Михайлидис вышел из клинча, то его лицо было избито. К тому же, он смертельно устал и затем попался на удар коленом в прыжке. Алекс был очень спокоен, очень расслаблен.

Думаю, еще три боя, и Алекс встретится с Адесаньей. К тому же, он хочет драться чаще. Уже хочет подраться в феврале, и думаю, что он проведет три матча один за другим. В следующем году зайдет речь о поединке с Адесаньей».