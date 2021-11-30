Ковингтон: «Адесанья не смог бы меня остановить»
Тейшейра рассказал, когда Перейра и Адесанья проведут третий бой
Гловер признался, что Алекс намерен быстро дойти к титульнику
09:58
Алекс Перейра и Исраэль Адесанья
Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) высказался bjpenn.com о перспективах своего товарища и бывшего чемпиона Glory Алекса Перейры
(4-1) в UFC.
«Перейра тренировался так же, как и я, и лучшим образом выступил на UFC 268. Алекс успешно защитился от нескольких тейкдаунов, Михайлидис повалил его, но Алекс быстро поднялся и остался в стойке.
Вы видели, что когда Михайлидис вышел из клинча, то его лицо было избито. К тому же, он смертельно устал и затем попался на удар коленом в прыжке. Алекс был очень спокоен, очень расслаблен.
Думаю, еще три боя, и Алекс встретится с Адесаньей. К тому же, он хочет драться чаще. Уже хочет подраться в феврале, и думаю, что он проведет три матча один за другим. В следующем году зайдет речь о поединке с Адесаньей».
Отметим, что Перейра дважды побеждал Адесанью по правилам кикбосксинга.
Напомним, Адесанья и сам не противвзять реванш у Перейры.
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