Тейшейра рассказал, когда завершит карьеру

В настоящее время бразилец не собирается вешать перчатки на гвоздь

Гловер Тейшейра / фото - mmanews.com

Чемпион UFC в полутяжелом весе 42-летний бразилец Гловер Тейшейра (33-7) рассказал, когда намерен завершить карьеру. По словам представителя Бразилии, сейчас он чувствует себя в прекрасной физической форме и не собирается вешать перчатки на гвоздь.

Гловера цитирует портал mmanews.com:

«Я думаю, что когда-нибудь приму это решение. Возможно, это произойдет в спортзале, когда я пойму, что больше не хочу заниматься. Профессиональный спорт – это всегда очень сложно. Моя жена знает, как я много работаю. Она заставляет меня больше отдыхать, чтобы мое тело восстанавливалось. Но я люблю то, чем занимаюсь. Мне нравиться чего-то добиваться и демонстрировать результаты. Мне нравится, как я дерусь, как тренируюсь, поэтому я буду продолжать это делать, пока не почувствую, что настало время остановиться. У меня большая страсть к своей работе. Когда-нибудь она угаснет, и я уйду».

В главном событии турнира UFC 267 Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича (28-9) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.