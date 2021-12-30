Тейшейра рассказал, когда Перейра и Адесанья проведут третий бой
Тейшейра желает провести защиту титула против Прохазки на домашнем турнире UFC
Бразилец готов вернуться в октагон весной следующего года
08:58
Гловер Тейшейра / Фото - UFCЧемпион UFC в полутяжелом дивизионе бразилец Гловер Тейшейра (33-7) сообщил, что дата его следующего поединка против чеха Иржи Прохазки (28-3-1) еще не определена, однако он хочет выйти в октагон 7 мая в рамках турнира UFC 274, который состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Цитирует Тейшейру middleeasy.com.
«Конечно, я хочу провести следующий бой в Бразилии. Так и должно быть. Сразу после поединка с Блаховичем я сказал, что май - идеальный месяц для моего возвращения. Сейчас я хочу расслабиться, насладиться своим успехом, потому что прошедший год, был очень тяжелым для меня. Я хочу несколько месяцев отпуска, немного отдохнуть. Я рассчитываю вернуться в тренировочный лагерь в январе».
«Я говорил во многих интервью, что май идеальный месяц для моего возвращения. А в мае состоится турнир в Бразилии. Кто знает, возможно, мое желание исполнится».
Напомним, в главном событии турнира UFC 267 Тейшейра финишировал Яна Блаховича (28-9) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.
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