Серьезный парень. Уокер намерен покорить полутяжелый дивизион UFC
Тиаго Сантос – о бое с Уокером: «Мне нужно выйти и доказать, что я лучший»
Бразильский полутяжеловес назвал своего визави «отмороженным»
2 октября 15:55
Тиаго Сантос / Фото - mymmanewsЭкс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом дивизионе бразилец Тиаго Сантос (21-9) прокомментировал предстоящий поединок против своего соотечественника Джонни Уокера (18-5), который возглавит турнир UFC Fight Night 193.
Цитирует Сантоса MMA Fighting.
«Джонни Уокер – это очень крутой боец. Я это давно знаю, и когда мне предложили бой, то я быстро согласился, потому что в моем положении не перебирают боями. Мне нужно закрыть поражение любой ценой. Мне нужно выйти и доказать, что я лучший. Да, мой соперник нереально отмороженный тип с нокаутирующим ударом, но я готов его победить. В моем тренировочном лагере были подобные ребята и я знаю как с ними бороться».
Напомним, что Уокер и Сантос встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night 193, который пройдет сегодня ночью в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Накануне состоялась официальная процедура взвешивания участников ивента UFC Fight Night 193.
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