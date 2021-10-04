Тиаго Сантос – о бое с Уокером: «Мне нужно выйти и доказать, что я лучший»
Тиаго Сантос после победы над Уокером бросил вызов Прохазке
Бразилец готов драться с лучшими бойцами своего дивизиона
10:25
Тиаго Сантос / Фото - UFCТоповый бразильский полутяжеловес UFC Тиаго Сантос (22-9) готовы выйти в октагон против грозного чешского бойца Иржи Прохазки (28-3-1). Цитирует Сантоса MMA Junkie.
«Я думаю, что заслуживаю чего-то большего. Я хочу в соперники чемпиона дивизиона. Я думаю, что заслуживаю в соперники кого-то из пятерки лучших. Если я выиграю, то я снова смогу выйти на титульный бой. Думаю, я это заслужил. Хочу подраться с Прохазкой. Я здесь».
Напомним, на турнире UFC Fight Night 193, который состоялся на минувших выходных, Сантос единогласным решением судей победил своего соотечественника Джонни Уокера (18-6).
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