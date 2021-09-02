Даррен Тилл – Дерек Брансон. Онлайн трансляция
Тилл: «Брансона ждет встреча с иным зверем»
Даррен собирается удивить опытного оппонента
2 сентября 18:59
Даррен Тилл / Фото: USAToday.com
Британский топ-боец среднего веса UFC Даррен Тилл (18-3-1) в комментарии BJPenn.com
высказался о о предстоящем поединке с Дереком Брансоном (22-7).
«Я ему скажу такое: У меня нет к нему никакого неуважения, но я не Холланд и не Шахбазян. В эту субботу его ждет встреча с иным зверем.
У меня есть бойцовский интеллект и с возрастом я все лучше и агрессивнее. Я проделал все необходимую работу и готов к чему угодно».
Напомним, Тилл 5 сентября проведет поединок с Брансоном во главе турнира UFC в Лас-Вегасе.
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