Тилл: «Брансона ждет встреча с иным зверем»

Даррен собирается удивить опытного оппонента





Даррен Тилл / Фото: USAToday.com

Британский топ-боец среднего веса UFC Даррен Тилл (18-3-1) в комментарии BJPenn.com высказался о о предстоящем поединке с Дереком Брансоном (22-7).



«Я ему скажу такое: У меня нет к нему никакого неуважения, но я не Холланд и не Шахбазян. В эту субботу его ждет встреча с иным зверем. У меня есть бойцовский интеллект и с возрастом я все лучше и агрессивнее. Я проделал все необходимую работу и готов к чему угодно».

Напомним, Тилл 5 сентября проведет поединок с Брансоном во главе турнира UFC в Лас-Вегасе.