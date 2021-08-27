Тилл готов вернуться в полусредний вес ради боя с Усманом

Британец хочет разделить октагон с чемпионом UFC

Даррен Тилл / фото - Getty Images

Британский боец смешанных единоборств Даррен Тилл (18-3-1) признался, что может вернуться в полусредний вес ради поединка с чемпионом UFC этой весовой категории нигерийцем Камару Усманом (19-1). По словам Даррена, сам Усман неоднократно говорил, что хочет разделить с ним октагон.

Британца цитирует портал bjpenn.com:

«Я, наверное, все еще мог бы спуститься в полусредний дивизион. Я знаю, что Камару Усман хочет драться со мной. Недавно он так и сказал: «Я все еще хочу драться с Тиллем». К тому же у нас есть немного истории. Да, конечно, Эдвардсу и Усману суждено сразиться, и думаю, Леон с большой долей вероятности заберет титул. Но с другой стороны, почему я не могу предпринять еще одну попытку получить этот пояс, который уже давно должен быть моим».

Даррен Тилл пообещал, что ему удастся стать чемпионом UFC, невзирая на текущие неудачи в октагоне.