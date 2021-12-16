Оливейра: «Кто бы на моем месте отказался провести бой с Макгрегором?»
Тилл: «Оливейра – лучший легковес на этой планете Земля, включая Хабиба»
Даррен считал Чарльза таким еще до боя с Порье
16 декабря 22:10
Даррен Тилл / Фото: usatoday.com
Британский средневес UFC Даррен Тилл (18-4-1) высказался о чемпионе легкого веса Чарльзе Оливейре
(32-8). Слова бойца приводит портал mmanews.com.
«Оливейра был андердогом в поединке с Порье, но я еще тогда говорил, что он выиграет. Мне нравится Дастин, он отличный парень, но всем интересовавшимся я говорил, что Чарльз выиграет.
Говорю, что он лучший легковес в мире. Поверьте, сейчас он лучший легковес на этой планете Земля, включая Хабиба».
Напомним, ранее Оливейра выиграл у Порье удушением в третьем раунде.
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