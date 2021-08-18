Тилл уверен, что станет чемпионом UFC

Даррен Тилл / фото - bleacherreport.com

Рейтинговый средневес UFC Даррен Тилл (18-3-1) в эфире шоу Ариэля Хельвани MMA Hour пообещал, что ему удастся стать чемпионом промоушена, невзирая на текущие неудачи в октагоне.

Вместе со своей командой я готов сделать абсолютно все. Я представляю, как выигрываю этот пояс, и когда Джо Роган подойдет ко мне брать интервью, я вырву из его рук микрофон, отдам его (моему главному тренеру) Колину (Хэроуну), чтобы он сказал все необходимые слова. Тогда как я выйду из клетки с моим поясом, пока он будет говорить, а на следующий день я положу этот пояс ему на стол и мы продолжим».