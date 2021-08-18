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Тилл уверен, что станет чемпионом UFC

Британец намерен стать лучшим бойцом промоушена в своем весе
MMA
17:55
Тилл уверен, что станет чемпионом UFC
Даррен Тилл / фото - bleacherreport.com

Рейтинговый средневес UFC Даррен Тилл (18-3-1) в эфире шоу Ариэля Хельвани MMA Hour пообещал, что ему удастся стать чемпионом промоушена, невзирая на текущие неудачи в октагоне.

«Я переживу 20 поражений, я готов пережить 55 поражений, я стерплю одну травму за другой лишь бы добраться туда, где я хочу быть. Приятно смотреть на таких парней, как Чарльз Оливейра и Ян Блахович; отрадно, что такого рода парни делают то, что они сейчас делают. Чарльз проиграл (Дональду) «Ковбою» Серроне, и теперь он чемпион...

Вместе со своей командой я готов сделать абсолютно все. Я представляю, как выигрываю этот пояс, и когда Джо Роган подойдет ко мне брать интервью, я вырву из его рук микрофон, отдам его (моему главному тренеру) Колину (Хэроуну), чтобы он сказал все необходимые слова. Тогда как я выйду из клетки с моим поясом, пока он будет говорить, а на следующий день я положу этот пояс ему на стол и мы продолжим».

В UFC ведут работу над организацией поединка топовых средневесов американца Дерека Брансона (22-7) и британца Даррена Тилла.

Рене Тер Велде
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Даррен Тилл

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