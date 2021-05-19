Тилл вдохновился достижением Оливейры: «Я точно знаю, что стану чемпионом UFC»

Даррен Тилл / фото - Getty Images

Рейтинговый британский средневес UFC Даррен Тилл (18-3-1) утверждает, что достижение Чарльза Оливейры (31-8), завоевавшего чемпионский титул в легком весе спустя почти 11 лет с момента дебюта в промоушене, дало ему серьезную мотивацию в борьбе за звание лучшего бойца в своем дивизионе.

Слова Тилла приводит портал mmajunkie.usatoday.com:

Я, черт побери, слишком многим пожертвовал в своей жизни, чтобы дойти до этой точки. Я не могу сказать: «Да, я счастлив, ведь входил в топ-3 бойцов UFC». Многие попадают в UFC и считают это достижением: «О, я в UFC. Звучит круто».

Я не буду довольствоваться тем, что просто нахожусь в UFC. Я точно знаю, что стану чемпионом UFC. Здесь даже не может быть других вариантов».