Тилл вдохновился достижением Оливейры: «Я точно знаю, что стану чемпионом UFC»
Рейтинговый британский средневес UFC Даррен Тилл (18-3-1) утверждает, что достижение Чарльза Оливейры (31-8), завоевавшего чемпионский титул в легком весе спустя почти 11 лет с момента дебюта в промоушене, дало ему серьезную мотивацию в борьбе за звание лучшего бойца в своем дивизионе.
Слова Тилла приводит портал mmajunkie.usatoday.com:
«Меня многое вдохновляет. Как вы видели, Чарльз Оливейра стал чемпионом легкого веса после 10 или 11 лет. Сколько у него было поражений? Сколько побед? Сколько неудач? Сколько раз его не замечали? Так что для меня это важный фактор, ведь я знаю, что мне 28 лет. Я провел в ММА не так много времени, всего несколько лет. Я чувствую, что выйду на свой пик через один-два года.
Я, черт побери, слишком многим пожертвовал в своей жизни, чтобы дойти до этой точки. Я не могу сказать: «Да, я счастлив, ведь входил в топ-3 бойцов UFC». Многие попадают в UFC и считают это достижением: «О, я в UFC. Звучит круто».
Я не буду довольствоваться тем, что просто нахожусь в UFC. Я точно знаю, что стану чемпионом UFC. Здесь даже не может быть других вариантов».
В UFC ведут работу над организацией поединка топовых средневесов американца Дерека Брансона (22-7) и британца Даррена Тилла.
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