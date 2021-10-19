Федор Емельяненко о переговорах с UFC: «Сказал, что хочу чуть больше денег»
Тимоти Джонсон: «Победа над Федором выведет меня на титул Bellator»
Американский тяжеловес – о предстоящем поединке в Москве
22:27
Тимоти Джонсон / Фото - mmajunkie.usatoday.comАмериканский тяжеловес Bellator Тимоти Джонсон (15-7) высказался относительного предстоящего поединка с легендарным российским бойцом Федора Емельяненко (39-6-1) в главном событии турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве (Россия).
Цитирует Джонсона Just Scrap Radio.
«Я настраиваюсь на то, что бой закончится нокаутом или сабмишеном, потому что я не хочу возиться все 15 минут. Либо он меня нокаутирует, либо я его, вот и все. Победа над Федором выведет меня на титул, и я сделаю максимум, чтобы это сделать. Для Федора это прощальный бой, и он однозначно хочет закончить свою карьеру победой, поэтому тоже бросит все силы, чтобы побить меня. Но я уверен, что победа будет за мной. Я не люблю смотреть за спину соперников, но уже сейчас планирую трилогию с Чейком Конго, а затем бой с победителем боя Бейдер – Молдавский».
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
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