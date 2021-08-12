Официально. Федор Емельяненко вернется в октагон 23 октября
Тимоти Джонсон: «Я дам Федору Емельяненко настоящий бой»
Американский тяжеловес – о предстоящем бое с легендарным россиянином
14:08
Тимоти Джонсон / Фото - ringside24.comАмериканский тяжеловес Bellator Тимоти Джонсон (15-7) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против легендарного российского бойца ММА Федора Емельяненко (39-6-1).
Цитирует Джонсона BJ Penn.
«Я дам Федору настоящий бой. Я постоянно задаю себе вопрос, а стоит ли мне выкладываться на все 100%. Если я побью его, то все фанаты расстроятся, увидев такое. Но я очень тихо произношу эти фразы в своей голове. У меня есть цель — победить дракона, и стать последним в истории человеком, который победил легендарного Федора Емельяненко».
Напомним, что поединок Джонсона и Емельяненко-старшего состоится 23 октября на большом турнире Bellator в Москве.
Комментарии 0