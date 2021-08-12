Тимоти Джонсон: «Я дам Федору Емельяненко настоящий бой»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 21
Завтра 4
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай 2:0 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
19:55 Андрей Рублёв - Фабио Фоньини 2:0 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
23:15 Йоханна Конта - Элина Свитолина 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (18 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Мура -:- Запланирован
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена -:- Запланирован
21:00 Сент Джонстон - Галатасарай -:- Запланирован
21:45 Селтик - Яблонец -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС -:- Запланирован
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова -:- Запланирован
19:00 Мольде - Трабзонспор -:- Запланирован
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол -:- Запланирован
20:30 Базель - Уйпешт -:- Запланирован
20:30 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава -:- Запланирован
21:00 Копенгаген - Локомотив Пловдив -:- Запланирован
21:00 Фейеноорд - Люцерн -:- Запланирован
21:45 Абердин - Брейдаблик -:- Запланирован
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
22:00 Партизан - Сочи -:- Запланирован
22:15 Осиек - ЦСКА София -:- Запланирован
Теннис (3 события из 35) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
03:30 Гаэль Монфис - Джон Мильман 2:1 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Симона Халеп - Даниэлле Росе Коллинс 1:2 Окончен
19:15 Мария Саккари - Виктория Азаренко -:- Запланирован
Футбол (4 события из 8) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье -:- Запланирован
17:30 Полесье - Агробизнес -:- Запланирован
18:30 Волынь - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 -:- Запланирован

Тимоти Джонсон: «Я дам Федору Емельяненко настоящий бой»

Американский тяжеловес – о предстоящем бое с легендарным россиянином
MMA
14:08
Тимоти Джонсон: «Я дам Федору Емельяненко настоящий бой»
Тимоти Джонсон / Фото - ringside24.com
Американский тяжеловес Bellator Тимоти Джонсон (15-7) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против легендарного российского бойца ММА Федора Емельяненко (39-6-1).

Цитирует Джонсона BJ Penn.

«Я дам Федору настоящий бой. Я постоянно задаю себе вопрос, а стоит ли мне выкладываться на все 100%. Если я побью его, то все фанаты расстроятся, увидев такое. Но я очень тихо произношу эти фразы в своей голове. У меня есть цель — победить дракона, и стать последним в истории человеком, который победил легендарного Федора Емельяненко».


Напомним, что поединок Джонсона и Емельяненко-старшего состоится 23 октября на большом турнире Bellator в Москве.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Федор Емельяненко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Официально. Федор Емельяненко вернется в октагон 23 октября
Официально. Федор Емельяненко вернется в октагон 23 октября
MMA
9 августа 10:22
Последний танец Императора? Стал известен следующий соперник Федора Емельяненко
Последний танец Императора? Стал известен следующий соперник Федора Емельяненко
MMA
5 августа 13:35
Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
MMA
4 августа 08:59
Александр Емельяненко хочет провести свое 40-летие с братом Фёдором, с которым у него конфликт
Александр Емельяненко хочет провести свое 40-летие с братом Фёдором, с которым у него конфликт
MMA
2 августа 17:00
Барнетт хочет подраться с Федором Емельяненко в России
Барнетт хочет подраться с Федором Емельяненко в России
MMA
21 июля 16:48
Рой Джонс согласился на бой с Емельяненко-старшим
Рой Джонс согласился на бой с Емельяненко-старшим
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 17:54

Новости: MMA

Тимоти Джонсон: «Я дам Федору Емельяненко настоящий бой»
Тимоти Джонсон: «Я дам Федору Емельяненко настоящий бой»
14:08
Нуньес надеется, что ей удастся вернуться в октагон в декабре
Нуньес надеется, что ей удастся вернуться в октагон в декабре
11 августа 22:07
Роузи, Корьмье и, конечно, Сехудо. Участники Олимпийских игр, которые затем построили карьеру в ММА
Эксклюзив
Роузи, Корьмье и, конечно, Сехудо. Участники Олимпийских игр, которые затем построили карьеру в ММА
11 августа 21:06
Захаби: «Либо Пол победит Вудли решением судей, либо его нокаутируют ударом справа»
Захаби: «Либо Пол победит Вудли решением судей, либо его нокаутируют ударом справа»
11 августа 13:59
В Беларуси бойца MMA Кудина осудили на 2,5 года колонии
В Беларуси бойца MMA Кудина осудили на 2,5 года колонии
11 августа 13:32
В Bare Knuckle FC анонсировали подписание Диего Санчеса
В Bare Knuckle FC анонсировали подписание Диего Санчеса
11 августа 12:58
Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой
Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой
11 августа 12:40
Сент-Пьер рассказал, при каких условиях он может согласиться на бой
Сент-Пьер рассказал, при каких условиях он может согласиться на бой
11 августа 11:40
Легендарный «Жакаре» завершил карьеру
Легендарный «Жакаре» завершил карьеру
11 августа 10:40
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
11
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Все новости