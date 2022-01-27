Оливейра готов спуститься к Волкановски и стать двойным чемпионом
Титульный мегафайт Оливейра – Гэтжи состоится на турнире UFC 274
Ивент пройдет в городе, который принимал Олимпиаду-2016
07:39
Оливейра и Гэтжи / Фото - thesportsgeekЧемпион UFC в легком дивизионе бразилец Чарльз Оливейра (32-8) вторую защиту титула проведет против звездного американца Джастина Гэтжи (23-3). Об этом со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта сообщил обозреватель ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.
Поединок состоится на турнире UFC 274, который пройдет 7 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Напомним, Оливейра завоевал вакантный титул в мае 2021 года, нокаутировав 2-м раунде Майкла Чендлера. В декабре Чарльз успешно защитил пояс в поединке с Дастином Порье.
Что касается Гэтжи, то он в ноябре минувшего года уверенно разобрался с Чендлером.
Ранее стало известно, что на турнире UFC 274 будет титульную защиту проведет чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Гловер Тейшейра. Он встретится с чехом Иржи Прохазкой.
Комментарии 0