Титульный мегафайт Оливейра – Гэтжи состоится на турнире UFC 274

Ивент пройдет в городе, который принимал Олимпиаду-2016

Оливейра и Гэтжи / Фото - thesportsgeek

Чемпион UFC в легком дивизионе бразилец(32-8) вторую защиту титула проведет против звездного американца(23-3). Об этом со ссылкой на президента UFCсообщил обозреватель ESPNв своемПоединок состоится на турнире UFC 274, который пройдет 7 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).Напомним, Оливейра завоевал вакантный титул в мае 2021 года, нокаутировав 2-м раунде. В декабре Чарльз успешно защитил пояс в поединке сЧто касается Гэтжи, то он в ноябре минувшего года уверенно разобрался с Чендлером.Ранее стало известно, что на турнире UFC 274 будет титульную защиту проведет чемпион UFC в полутяжелом дивизионе