Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Футбол (7 событий из 37) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт 0:0 Окончен
18:45 Яблонец - Селтик 2:4 Окончен
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн 1:0 Окончен
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон 1:1 Окончен
21:00 Мура - Жальгирис 0:0 Окончен
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста 3:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда 0:0 Окончен
Теннис (4 события из 28) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
00:00 Григор Димитров - Илья Ивашка 0:2 Окончен
00:40 Александр Бублик - Кей Нишикори 0:2 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:00 Шай Чжан - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
23:50 Элисе Мертенс - Кристина Младенович 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 19) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris 1:2 Окончен
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест -:- Запланирован
22:00 Труа - ПСЖ -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс -:- Запланирован
16:30 Кремень - Полесье -:- Запланирован
18:30 Агробизнес - Авангард -:- Запланирован
18:30 Прикарпатье - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Александрия -:- Запланирован

«Только ненормальный будет говорить о таких вещах». Нурмагомедов ответил на скандальное высказывание Макгрегора

Хабиб считает, что эпатажный ирландец написал это в состоянии алкогольного опьянения
MMA
5 августа 16:54
«Только ненормальный будет говорить о таких вещах». Нурмагомедов ответил на скандальное высказывание Макгрегора
Конор и Хабиб / Фото: bleacherreport

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о скандальном высказывании суперзвезды промоушена Конора Макгрегора (22-6), который пытался задеть Нурмагомедова воспоминаниями о погибшем отце:

Только злой человек может говорить о твоем отце, жене, детях и религии. Если ты нормальный, то никогда не будешь говорить о таких вещах. Я думаю, он опубликовал этот твит, будучи сильно пьян или что-то еще. Затем на следующий день он всегда удаляет эти твиты. Когда же он возвращается к нормальной жизни, он смотрит в свой телефон и говорит: «Ох, посмотрите, что я натворил», после чего удаляет твит. Это лишь мое мнение насчет того, что он всегда делает.

Когда кого-то нет с нами, его даже нет в живых, отношение к этому человеку показывает, что у тебя внутри. Это показывает, насколько ты грязный человек. Когда ты один из лучших в мире, бьешь кого-то, кому 70 лет, как того старика в пабе, это показывает твое сердце. Это показывает, кто ты есть внутри, и насколько ты нечестивый. Когда у тебя есть родители и дети, как ты можешь так себя вести? Я не понимаю, почему его близкие люди не говорят: «Эй, что происходит?»

Когда ты становишься богатым и известным, некоторые люди теряют по-настоящему важных для них людей. Лишь люди, которые любят тебя, только они скажут тебе всю правду. Тогда как другие всегда будут говорить: «Ты молодец». Они никогда ничего тебе не скажут, ведь им не хочется тебя расстроить, поскольку знают, что потеряют свое насиженное место. Искренним людям плевать на все это. Они были с тобой еще до славы и богатства. Им нет дела до твоих денег. Они просто любят тебя. Я думаю, он потерял очень многих людей. Не думаю, что сейчас рядом с ним те же, что были с ним раньше, еще до того как он стал чемпионом. Каждому нужен человек, который будет тебе напоминать: «Это хорошо, а это плохо».

Напомним, что стал известен следующий соперник Федора Емельяненко (38-6-1).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хабиб: «Я никогда не вернусь в бои»
Хабиб: «Я никогда не вернусь в бои»
MMA
07:36
Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
MMA
4 августа 08:59
По-богатому. Макгрегор показал как выглядит его ресторан
По-богатому. Макгрегор показал как выглядит его ресторан
MMA
3 августа 17:59
Макгрегор просит повременить с боем на инвалидных колясках
Макгрегор просит повременить с боем на инвалидных колясках
MMA
3 августа 15:59
Цирк какой-то. Макгрегор проведет боксерский поединок на инвалидной коляске в рамках благотворительного ивента
Цирк какой-то. Макгрегор проведет боксерский поединок на инвалидной коляске в рамках благотворительного ивента
MMA
2 августа 11:39
Майк Тайсон хочет организовать боксерский бой Нурмагомедова
Майк Тайсон хочет организовать боксерский бой Нурмагомедова
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 16:59

Новости: MMA

Волкановски: «В бою с Ортегой, просто победы недостаточно»
Волкановски: «В бою с Ортегой, просто победы недостаточно»
08:54
Хабиб: «Я никогда не вернусь в бои»
Хабиб: «Я никогда не вернусь в бои»
07:36
«Только ненормальный будет говорить о таких вещах». Нурмагомедов ответил на скандальное высказывание Макгрегора
«Только ненормальный будет говорить о таких вещах». Нурмагомедов ответил на скандальное высказывание Макгрегора
5 августа 16:54
Последний танец Императора? Стал известен следующий соперник Федора Емельяненко
Последний танец Императора? Стал известен следующий соперник Федора Емельяненко
5 августа 13:35
Люке: «Я пытаюсь вписать свое имя в историю»
Люке: «Я пытаюсь вписать свое имя в историю»
4 августа 13:51
Порье назвал фаворита боя Гэтжи – Чендлер
Порье назвал фаворита боя Гэтжи – Чендлер
4 августа 09:59
Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
4 августа 08:59
Новоиспеченный чемпион Bellator в скором будущем может подписать контракт с UFC
Новоиспеченный чемпион Bellator в скором будущем может подписать контракт с UFC
3 августа 22:56
Ковингтон собирается избить Усмана, а затем Адесанью
Ковингтон собирается избить Усмана, а затем Адесанью
3 августа 20:57
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Olympics Токио-2020
1 августа 14:35
11
Все новости