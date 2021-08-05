«Только ненормальный будет говорить о таких вещах». Нурмагомедов ответил на скандальное высказывание Макгрегора

Конор и Хабиб / Фото: bleacherreport

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о скандальном высказывании суперзвезды промоушена Конора Макгрегора (22-6), который пытался задеть Нурмагомедова воспоминаниями о погибшем отце:



Когда кого-то нет с нами, его даже нет в живых, отношение к этому человеку показывает, что у тебя внутри. Это показывает, насколько ты грязный человек. Когда ты один из лучших в мире, бьешь кого-то, кому 70 лет, как того старика в пабе, это показывает твое сердце. Это показывает, кто ты есть внутри, и насколько ты нечестивый. Когда у тебя есть родители и дети, как ты можешь так себя вести? Я не понимаю, почему его близкие люди не говорят: «Эй, что происходит?»

Когда ты становишься богатым и известным, некоторые люди теряют по-настоящему важных для них людей. Лишь люди, которые любят тебя, только они скажут тебе всю правду. Тогда как другие всегда будут говорить: «Ты молодец». Они никогда ничего тебе не скажут, ведь им не хочется тебя расстроить, поскольку знают, что потеряют свое насиженное место. Искренним людям плевать на все это. Они были с тобой еще до славы и богатства. Им нет дела до твоих денег. Они просто любят тебя. Я думаю, он потерял очень многих людей. Не думаю, что сейчас рядом с ним те же, что были с ним раньше, еще до того как он стал чемпионом. Каждому нужен человек, который будет тебе напоминать: «Это хорошо, а это плохо».