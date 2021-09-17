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Томпсон призвал Масвидаля провести реванш

Американцы уже делили октагон в 2017 году
MMA
08:15
Томпсон призвал Масвидаля провести реванш
Стивен Томпсон / фото - Getty Images

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе, американец Стивен Томпсон (16-4-1) решил воспользоваться подвернувшимся случаем, чтобы в Twitter бросить вызов своему соотечественнику Хорхе Масвидалю (35-15), с которым он уже делил октагон в 2017 году.

«Что ж, если Леон не будет драться с Хорхе Масвидалем, тогда я с удовольствием бы его заменил и провел реванш. Мы все знаем, что Масвидаль, версия 2.0, - это совсем другой зверь!».

Напомним, что британец Леон Эдвардс (19-3) отказался от поединка с Хорхе Масвидалем.

Рене Тер Велде
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