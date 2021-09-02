Топ-боец PFL угрожает доминировать над Усманом в борьбе
Финалист Гран-при PFL в полусреднем весе Рэй Купер III (23-7-1) в комментарии BJPenn.com
рассказал, что хотел бы проводить бои с чемпионами других организаций.
м«Супербой с чемпионом UFC стал бы очень важным событием для спорта. Это то же когда в боксе чемпион WBO дерется с чемпионом IBF. Не знаю, почему не организовать такой бой. Это просто возможность промоутеров, узнать, кто лучше, и такие бои открыли бы больше возможностей для бойцов. Мы могли бы выяснить, кто лучший на самом деле.
Я считаю, что лучший – я. Чувствую, что смогу забороть Камару Усмана в любой день недели. Надеюсь, они договорятся, и мы сможем провести большие супербои.
В бою с Макдональдом меня ничто не удивило, поскольку я знал весь его план, знал, что он попытается бороться со мной. Я во-первых борец, хотя и могу ударить. Но вырос на борьбе и считаю себя лучшим борцом в ММА, так что если кто-то попытается забороть меня, я уложу его на лопатки и он останется лежать там, пока я не решу отпустить его.
Единственное, чем меня удивил Рори – попытался повалить в первые десять гребаных секунд, а я же думал, что мы начнем с размена».
Напомним, ранее у Усмана заявили, что намерены побить Джейка Пола.
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