Топ-боец PFL угрожает доминировать над Усманом в борьбе

Рэй Купер / Фото: PFL

Финалист Гран-при PFL в полусреднем весе Рэй Купер III (23-7-1) в комментарии BJPenn.com рассказал, что хотел бы проводить бои с чемпионами других организаций.



Я считаю, что лучший – я. Чувствую, что смогу забороть Камару Усмана в любой день недели. Надеюсь, они договорятся, и мы сможем провести большие супербои.

В бою с Макдональдом меня ничто не удивило, поскольку я знал весь его план, знал, что он попытается бороться со мной. Я во-первых борец, хотя и могу ударить. Но вырос на борьбе и считаю себя лучшим борцом в ММА, так что если кто-то попытается забороть меня, я уложу его на лопатки и он останется лежать там, пока я не решу отпустить его.

Единственное, чем меня удивил Рори – попытался повалить в первые десять гребаных секунд, а я же думал, что мы начнем с размена».