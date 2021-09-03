Топ-бои сентября. UFC готовит яркие шоу с Волкановски, Шевченко и Ником Диасом, а в Bellator дебютирует Ромеро

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Ник Диас, Йоэль Ромеро, Алекс Волкановски

ТИЛЛ vs БРАНСОН



4 сентября в зале Apex в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 191, в главном событии которого британский средневес Даррен Тилл (18-3-1) сразится с американцем Дереком Брансоном (22-7).

Тилл перешел в UFC в 2015 году и сразу начал выступать в полусреднем весе (до 77 кг). В связи с таким решением Даррену нужно было перед каждым боем гонять по 20-30 кг, ведь этот парень очень большой. Благодаря своим габаритам британец очень быстро вышел на хорошую оппозицию. В октябре 2017-го он нокаутировал Дональда Серроне, а затем в равном бою победил Стивена Томпсона.

В сентябре 2018-го Тилл впервые подрался за тиитул, который на тот момент принадлежал Тайрону Вудли. В клетку в тот вечер британец вышел истощенным после весосгонки и сначала был отправлен в нокдаун, а затем во втором раунде попался в удушающий прием. Через полгода Даррен вернулся и снова в полусредний вес. Измученного и истощенного Даррена на этот раз его нокаутировал Хорхе Масвидаль.

В ноябре 2019-го Тилл официально перешел в средний вес, где он уже не имел настолько большого вреимущества за счет габаритов. Даррен в статусе андердога сразился с Келвином Гастелумом и неожиданно победил раздельным решением судей. В июле 2020-го британец провел поединок с экс-чемпионом Робертом Уиттакером и уступил. Тот бой, как оказалось, был крайним для него.

Брансону 37 лет и он уже давно находится на спаде. Пикового Дерека мы видели в 2011-м году, после чего начал чередовать победы с поражениями. В 2018-м американец проиграл нокаутом Роналдо Соузе, и затем спорным решением Андерсону Силве. С того момента у Дерека серия из четырех побед над середняками: Элиасом Теодору, Яном Хейнишем, Эдменом Шахбазяном и Кевином Холландом.

Онлайн трансляция поединка Даррен Тилл – Дерек Брансон.

РОМЕРО vs ДЭВИС

18 сентября в Сан-Хосе состоится турнир Bellator 266, возглавляемый боем 44-летнего ветерана из Кубы Йоэля Ромеро (13-5) и бывшего чемпиона организации в полутяжелом весе Фила Дэвиса (22-6).

Ромеро пришел в MMA поздно – в 32 года. До смешанных единоборств у него была успешная карьера в борьбе, где он завоевывал награды топ-уровня.

В MMA Ромеро начала выделяться его невероятная нокаутирующая мощь. Перейдя в UFC он просто сметал всех своих оппонентов. Те же Лиото Мачида, Крис Вайдман и Люк Рокхолд были просто выключены. Но бой с Роналдо Соузой, опасным мастером бразильского джиу-джитсу, оказался для него чрезвычайно тяжелым, и победа была спорной. А когда у кубинца наступили два поражения от Роберта Уиттакера, затем фиаско в боях с Пауло Костой и Исраэлем Адесаньей, то это уже был не тот Ромеро. Возраст и многочисленные травмы все же сказались на карьере ветерана. Этот человек мог «съесть» в борьбе любого, но хронические травмы сделали так, что он почти не переводит схватки в партер.

Дэвис, как и соперник, является борцом, который в 2010-м году пришел в UFC и начал подавать большие надежды. К тому же, победы над Александром Густафссоном и Антонио Рожерио Ногейрой лишь подтвердили ожидания. Но сначала он проиграл Рашаду Эвансу, затем уступил Энтони Джонсону и Райану Бэйдеру. Фил, хоть уже и не считался многообещающим, но оставался среди топов и в любой момент мог получить титульный бой.

Однако Дэвис не стал ждать и перешел на большие гонорары в Bellator, где недолго был в статусе чемпиона, снова уступив тому же Бэйдеру. После того боя Фил провел 7 поединков и пять из них выиграл. Проигрывал дважды американец лишь Вадиму Немкову решением судей.

Онлайн трансляция поединка Йоэль Ромеро – Фил Дэвис.

ВОЛКАНОВСКИ vs ОРТЕГА

25 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 266, в главном событии которого чемпион полулегкого веса австралиец Алекс Волкановски (22-1) проведет поединок против американца Брайана Ортеги (15-1).

Ортега уже претендовал на титул в декабре 2018 года и тогда был жестоко избит Максом Холловэем. Брайана побили настолько сильно, что никто не знал, способен ли он вернуться на прежний уровень. Залечив травмы американец вернулся в клетку через год и 10 месяцев, уверенно выиграв у «Корейского Зомби».

Самое удивительное в том, что проведя лишь один бой после настолько жестокого избиения ему дали новую возможность подраться за титул.

Волкановски в декабре 2019-го забрал титул, выиграв единогласным решением судей у Холловэя. В июле 2020-го между ними состоялся реванш, в котором Макс ничего не дал делать чемпиону и должен был побеждать, но судьи шокировали весь мир MMA, отдав победу раздельным решением Волкановски. С тех пор Алекс не дрался. Бой с Ортегой должен был пройти раньше, но у австралийца обнаружили COVID-19, и схватку пришлось перенести.

Онлайн трансляция поединка Алекс Волкановски – Брайан Ортега.

ШЕВЧЕНКО vs МЁРФИ

Со-главным событием турнира UFC 266 станет поединок чемпионки наилегчайшего веса Валентины Шевченко (21-3) и Лорен Мёрфи (15-4).

Шевченко свое последнее поражение потерпела в реванше с Амандой Нуньес еще в сентябре 2017 года. С того момента Валентина ведет серию из семи побед. «Пулей» была повержена одна из лучших бойцов в истории женского MMA Йоанна Эджейчик, в реванше Лиз Кармуш, которой она проиграла первый бой в карьере, Кэйтлин Чукагян и другие претенденты. Свой последний поединок киргизка провела в апреле текущего года, выиграв техническим нокаутом у экс-чемпионки веса соломинки Джессики Андраде.

38-летняя Мёрфи в течение своей карьеры проигрывала таким топовым бойцам как Сара МакМэнн, Лиз Кармуш, Кэйтлин Чукагян, Сиджара Юбэнкс. Однако сейчас у Лорен пять побед подряд. Последнюю она одержала в июне текущего года, победив раздельным решением Джоанну Колдервуд.

Отметим, что для Шевченко победа в предстоящем поединке станет ничем иным как возможностью, которая приближает ее к третьему бою с Нуньес.

Онлайн трансляция поединка Валентина Шевченко – Лорен Мёрфи.

ДИАС vs ЛОУЛЕР

На UFC 266 также состоится долгожданное возвращение бывшего топа полусреднего веса и настоящей звезды старой школы Ника Диаса (26-10). Для такого боя ему сделали реванш против экс-чемпиона Робби Лоулера (28-15).

Первый поединок Диаса и Лоулера состоялся в апреле 2004 года, и тогда Ник выиграл нокаутом во втором раунде.

Диас перестал выступать на постоянной основе в марте 2013 года, когда после поражения Карлосу Кондиту он уступил чемпиону Жоржу Сен-Пьеру. Диас вернулся в январе 2015-го, но уже в средний вес, где его ждал бой с легендарным Андерсоном Силвой. Тот поединок Ник проиграл решением, но позже у бразильца обнаружили допинг, а у американца марихуану, в результате чего бой был признан несостоявшимся. Затем о возвращении жесткого рубаки говорили каждый год, но он не собирался прерывать свою беззаботную жизнь с легкими наркотиками и выпивкой ради длинных тренировочных лагерей.

Лоулер в 2014-2015 годах был одним из самых доминирующих бойцов в UFC. Но многое изменилось после его победы над Рори Макдональдом в июле 2015 года. Оба бойца понесли такой большой ущерб, что ни один из них больше не был прежним. С тех пор Робби не доминировал ни в одном поединке. Было шесть боев – четыре он проиграл, а еще в двух ему несправедливо дали победу решением судей. Последний бой ветеран провел в августе 2020 года, проиграв по очкам Нилу Магни.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua