Тейшейра рассказал, когда Перейра и Адесанья проведут третий бой
Тренер Адесаньи назвал дагестанский стиль боя самым эффективным в MMA
Специалист уверен, что такая манера сохранит здоровье бойца
11:37
Юджин Бэйрман / Фото: Инстаграм
Тренер чемпиона UFC Исраэля Адесаньи (20-1) Юджин Бэйрман заявил, что у дагестанских бойцов самый эффективный стиль. Слова специалиста приводит портал sportskeeda.com.
«Как пуристу, мне нравится их стиль. Я считаю его самым эффективным. Если дело лишь в победе, то так все и должны драться – сблизился, повалил, утопил. Это из-за того, что с таким стилем ты выходишь из поединка чистым.
Благодаря этому стилю Хабиб пришел в спорт, дрался много лет и ушел, сохранив клетки мозга. Но этот стиль стал причиной того, что у него ушло много лет на то, чтобы получить титульный бой».
Напомним, Адесанья в следующем поединке может провести поединок против Роберта Уиттакера.
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