Тренер Адесаньи назвал дагестанский стиль боя самым эффективным в MMA

Юджин Бэйрман / Фото: Инстаграм

Тренер чемпиона UFC Исраэля Адесаньи (20-1) Юджин Бэйрман заявил, что у дагестанских бойцов самый эффективный стиль. Слова специалиста приводит портал sportskeeda.com.



Благодаря этому стилю Хабиб пришел в спорт, дрался много лет и ушел, сохранив клетки мозга. Но этот стиль стал причиной того, что у него ушло много лет на то, чтобы получить титульный бой».