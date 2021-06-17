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Тренер Амосова: «Хочу, чтобы Ярослав выиграл пояс UFC и побил рекорд Хабиба»

Федор Сердюк поделился планами на будущее
MMA
13:27
Тренер Амосова: «Хочу, чтобы Ярослав выиграл пояс UFC и побил рекорд Хабиба»
Амосов и Сердюк / фото - Profc

Тренер чемпиона полусреднего веса Bellator Ярослава Амосова (26-0) Федор Сердюк поделился планами на будущее спортсмена. Наставник назвал цели украинца и высказался о возможной встрече против Майкла Пейджа (19-1) в следующем бою.

«Если мы чемпионы – все равно с кем драться. Нужно показывать, что ты чемпион. Пэйдж интересный, но я думаю, что для Ярослава он будет не сложным соперником.

Они дружат, вместе проходили тренировочный лагерь, с друзьями сложно драться, но друзья и работа – это разные вещи.

Я хочу, чтобы Амосов выиграл пояс UFC. Думаю что это мечта любого бойца и тренера. Либо Ярослав либо другой боец с Украины, чтобы выиграл пояс UFC. Хочется показать, что у нас в стране есть спортсмены которые могут заявить на весь мир о школе боевого самбо.

Было предложение от UFC, еще до Bellator, но выгодней условия дал Bellator и мы пошли туда. Пока предложений больше не было, но в любом случае, нам нужно защитить титул, потому что без защиты нас никуда не пустят.

Сам бой был не тяжелым, такой была подготовка, серьезной и тяжелой. Думаю, полгода нам нужно отдохнуть от этого, потому что сейчас мы решаем сколько будем отдыхать.

Хочется побить рекорд Хабиба, но это не главная цель».  

Ранее Амосов показал, чем занимается после завоевания пояса.

Антон Кривенко
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Ярослав Амосов

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