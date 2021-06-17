Тренер Амосова: «Хочу, чтобы Ярослав выиграл пояс UFC и побил рекорд Хабиба»

Амосов и Сердюк / фото - Profc

Тренер чемпиона полусреднего веса Bellator Ярослава Амосова (26-0) Федор Сердюк поделился планами на будущее спортсмена. Наставник назвал цели украинца и высказался о возможной встрече против Майкла Пейджа (19-1) в следующем бою.

Они дружат, вместе проходили тренировочный лагерь, с друзьями сложно драться, но друзья и работа – это разные вещи.

Я хочу, чтобы Амосов выиграл пояс UFC. Думаю что это мечта любого бойца и тренера. Либо Ярослав либо другой боец с Украины, чтобы выиграл пояс UFC. Хочется показать, что у нас в стране есть спортсмены которые могут заявить на весь мир о школе боевого самбо.

Было предложение от UFC, еще до Bellator, но выгодней условия дал Bellator и мы пошли туда. Пока предложений больше не было, но в любом случае, нам нужно защитить титул, потому что без защиты нас никуда не пустят.

Сам бой был не тяжелым, такой была подготовка, серьезной и тяжелой. Думаю, полгода нам нужно отдохнуть от этого, потому что сейчас мы решаем сколько будем отдыхать.

Хочется побить рекорд Хабиба, но это не главная цель».