Ракич: «Адесанья остановил весь полутяжелый дивизион»
Тренер Хабиба и Кормье назвал лучших кикбоксеров в UFC
Мендес сам является бывшим кикбоксером
11 января 19:58
Хавьер Мендес / Фото: скрин-шот
Главный тренер «Американской академии кикбоксинга» (AKA) Хавьер Мендес назвал лучших кикбоксеров UFC. Слова специалиста приводит портал sportskeeda.com.
«Исраэль Адесанья и тот парень из Грузии. Как его зовут? Гига Чикадзе. Он очень крутой кикбоксер.
Адесанья – это один из моих любимых бойцов. Мне нравится, как он говорит, как поддерживает своих одноклубников. Мне нравятся его поединки и трэш-ток. Мне нравится, что Исраэль не меняется и остается самим собой».
Напомним, ранее Мендес заявил, что Хабиб Нурмагомедов может вернуться в клетку.
Комментарии 0