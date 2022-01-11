Тренер Хабиба и Кормье назвал лучших кикбоксеров в UFC

Хавьер Мендес / Фото: скрин-шот

Главный тренер «Американской академии кикбоксинга» (AKA) Хавьер Мендес назвал лучших кикбоксеров UFC. Слова специалиста приводит портал sportskeeda.com.



Адесанья – это один из моих любимых бойцов. Мне нравится, как он говорит, как поддерживает своих одноклубников. Мне нравятся его поединки и трэш-ток. Мне нравится, что Исраэль не меняется и остается самим собой».