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02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
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Тренер Хабиба и Кормье назвал лучших кикбоксеров в UFC

Мендес сам является бывшим кикбоксером
MMA
11 января 19:58
Тренер Хабиба и Кормье назвал лучших кикбоксеров в UFC
Хавьер Мендес / Фото: скрин-шот

Главный тренер «Американской академии кикбоксинга» (AKA) Хавьер Мендес назвал лучших кикбоксеров UFC. Слова специалиста приводит портал sportskeeda.com.

«Исраэль Адесанья и тот парень из Грузии. Как его зовут? Гига Чикадзе. Он очень крутой кикбоксер.

Адесанья – это один из моих любимых бойцов. Мне нравится, как он говорит, как поддерживает своих одноклубников. Мне нравятся его поединки и трэш-ток. Мне нравится, что Исраэль не меняется и остается самим собой».

Напомним, ранее Мендес заявил, что Хабиб Нурмагомедов может вернуться в клетку.


Карен Агабекян
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Теги

Хавьер Мендес Исраэль Адесанья Гига Чикадзе

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