Тренер Хабиба советует Оливейре выбрать бой с Макгрегором

Чарльз Оливейра и Конор Макгрегор

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес посоветовал Чарльзу Оливейре (32-8) провести поединок с Конором Макгрегором (22-6), сообщает bjpenn.com.

У бойцов очень часто случается разный подход. Одни хотят показывать свою значимость, соглашаются на денежные бои, другие слушают свое сердце и идут за титулом. На текущий момент я думаю, что Чарльз пойдет за деньгами, поскольку титул у него уже есть».