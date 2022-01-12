Оливейра: «Без очков я вижу только на 50 процентов»
Тренер Хабиба советует Оливейре выбрать бой с Макгрегором
Специалист напомнил о поединке Порье и Конора
14:14
Чарльз Оливейра и Конор Макгрегор
Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес посоветовал Чарльзу Оливейре (32-8) провести поединок с Конором Макгрегором (22-6), сообщает bjpenn.com.
«Выбирай самый выгодный вариант. UFC – это бизнес, и так будет всегда. Я бы обратил внимание на пример Дастина. Что сделал Дастин? Он выбрал титул или деньги? Он пошел за деньгами.
У бойцов очень часто случается разный подход. Одни хотят показывать свою значимость, соглашаются на денежные бои, другие слушают свое сердце и идут за титулом. На текущий момент я думаю, что Чарльз пойдет за деньгами, поскольку титул у него уже есть».
Напомним, Оливейра готов спуститься к Волкановски и стать двойным чемпионом.
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