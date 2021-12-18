Гэтжи: «Если Оливейра будет лучше в стойке, меня ждет провал»
Тренер Макгрегора: «Если кто-то сомневается в Оливейре, то должен пересмотреть свою позицию»
Джон Кавана считает, что бразилец достоин титула
09:25
Чарльз Оливейра / фото - UFC
Джон Кавана, тренер бывшего чемпион UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора (22-6), поделился своим мнением относительно действующего чемпиона организации в легком весе бразильце Чарльза Оливеры (32-8).
Специалиста цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:
«У Оливейры десять побед подряд, большинство которых он закончил досрочно. Он становится все более острым и к тому же у него прекрасная борьба. Чарльз досрочно победил Чендлера и то же самое сделал с Порье.
Если кто-то сомневается в Оливейре на данном этапе его карьеры, то должен пересмотреть свою позицию. Этот парень законный чемпион. Чарльз – великий боец. Кто знает, возможно, мы встретимся с ним в будущем».
Чарльз Оливейра в следующем поединке готов сойтись с Конором Макгрегором.
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