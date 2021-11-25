Тренер Макгрегора: «К Конору выстроилась очередь из сотни желающих соперников»

Конор Макгрегор / Фото: USA Today

Тренер бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6) Джон Кавана высказался по поводу имени следующего оппонента для своего подопечного.



Порье? Всегда интересно драться с одним и тем же парнем. Техника может немного измениться, а тенденции прежние. Сейчас мы продолжим работать над тем же, над чем работали раньше. Но будем вносить коррективы и попытаемся стать лучше».