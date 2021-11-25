Тренер Макгрегора нашел соперника для Чимаева
Тренер Макгрегора: «К Конору выстроилась очередь из сотни желающих соперников»
Каване интересен четвертый поединок «Ноториуса» с Порье
25 ноября 11:35
Конор Макгрегор / Фото: USA Today
Тренер бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора
(22-6) Джон Кавана высказался по поводу имени следующего оппонента для своего подопечного.
«Я вообще не знаю, кто будет следующим соперником Конора. Я просто больше не влезаю в это. Кажется, к нему выстроилась очередь из сотни желающих, но сейчас ему нужно снова начать тренироваться. Давайте сначала проверим состояние его ноги и все остальное. Я уверен, что когда придет время, то не будет стоять проблем с выбором оппонента.
Порье? Всегда интересно драться с одним и тем же парнем. Техника может немного измениться, а тенденции прежние. Сейчас мы продолжим работать над тем же, над чем работали раньше. Но будем вносить коррективы и попытаемся стать лучше».
Напомним, ранее Макгрегор заявил, что следующий бой проведет за чемпионский титул.
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