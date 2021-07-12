Тренер Макгрегора - о поведении своего подопечного после боя с Порье: «Меня очень обидело решение, взять послематчевое интервью у Конора»

Фото: Конор Макгрегор

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), прокомментировал поведение ирландца после окончания поединка с американцем Дастином Порье (27-6), когда его подопечный выкрикивал неприятные слова в адрес жены оппонента.

Специалиста цитирует mmamania.com:

А теперь представьте себя на месте Конора. Его нога буквально свисает. У него открытый перелом малоберцовой и большеберцовой костей. Стопа свисает. Вы можете только представить прилив адреналина, что происходит с вашим телом, боль и все такое. А потом, кто-то садится рядом с вами, тыкает микрофоном в лицо и просит прокомментировать сложившуюся ситуацию.

У меня в тот момент была только одна мысль, чтобы пойти за кулисы, сделать рентген и получить оценку врача. Так что меня очень обидело решение, взять послематчевое интервью у Конора».