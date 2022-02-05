Хабиб назвал бой Мейвезера и Макгрегора подставным
Тренер Макгрегора рассказал, когда его подопечный вернется в октагон
Ирландец готов вступить в более серьезную фазу тренировок
09:15
Конор Макгрегор / фото - bleacherreport.com
Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), рассказал, как проходит восстановление его подопечного, и когда можно ожидать его возвращения в октагон.
Специалиста цитирует портал middleeasy.com:
«Думаю, физический этап восстановления уже завершен. Очень скоро мы перейдем к тренировкам по смешанным единоборствам. Вот тогда и начнется все самое интересное.
Вы же видели все его посты в социальных сетях и наверняка задаетесь вопросом, чем он вообще занимается? Он наслаждался Рождеством, но сейчас Конор готов вступить в более серьезную фазу тренировок. Сейчас пришло время вернуться в спортзал и начать подготовку к очередному бою.
Я думаю, что Конор будет готов провести следующий поединок летом. К тому времени, вероятно, его вес снизится до 155 фунтов».
Конор Макгрегор сделал мотивационный пост для подписчиков.
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