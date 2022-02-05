Тренер Макгрегора рассказал, когда его подопечный вернется в октагон

Конор Макгрегор / фото - bleacherreport.com

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), рассказал, как проходит восстановление его подопечного, и когда можно ожидать его возвращения в октагон.

Специалиста цитирует портал middleeasy.com:

Вы же видели все его посты в социальных сетях и наверняка задаетесь вопросом, чем он вообще занимается? Он наслаждался Рождеством, но сейчас Конор готов вступить в более серьезную фазу тренировок. Сейчас пришло время вернуться в спортзал и начать подготовку к очередному бою.

Я думаю, что Конор будет готов провести следующий поединок летом. К тому времени, вероятно, его вес снизится до 155 фунтов».