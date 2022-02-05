Тренер Макгрегора рассказал, когда его подопечный вернется в октагон
Тренер Макгрегора рассказал, кого хочет видеть следующим оппонентом своего подопечного
Ирландец уже встречался с этим соперником
10:20
Конор Макгрегор / фото - bleacherreport.com
Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), поделился своими мыслями касательно следующего оппонента его подопечного
Специалиста цитирует портал middleeasy.com:
«Я просто буду рад снова видеть МакГрегора в действии. Его бой – это всегда большое событие. Неделя боев или вечер боев, мало чем отличаются друг от друга. Это действительно не имеет значения. Вы называете любое имя и это уже большое событие.
Возможно, трилогия с Нейтом Диасом станет фаворитом у фанатов. Но сейчас нужно еще много работать. Главное вернуться здоровым и в хорошей форме».
Джон Кавана рассказал, когда Конор Макгрегор вернется в октагон.
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