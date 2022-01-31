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Тренер Нганну: «Лично я надеюсь, что Фрэнсис останется в UFC. Там лучшая оппозиция»

Специалист также рассказал об их текущих целях
MMA
17:00
Тренер Нганну: «Лично я надеюсь, что Фрэнсис останется в UFC. Там лучшая оппозиция»
Фрэнсис Нганну с тренером / ФОТО: Fight Wave

Тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (17-3) Эрик Никсик в комментарии порталу thescore.com заявил, что надеется на решение камерунца остаться в UFC.

«Лично я надеюсь, что Фрэнсис останется в UFC. Там лучшая оппозиция.

И он дал понять, что дело не в деньгах, главное – его позиция и принципы. Я как тренер поддерживаю то, чего он пытается добиться. Если кто-то и может что-то изменить в нынешней ситуации, то это Фрэнсис. Что бы он ни решил делать, куда бы ни решил пойти, он добьется успеха и я всегда буду его поддерживать.

Сейчас наша главная цель – провести операцию и реабилитацию и как можно скорее вернуть его в дело. Если я как-то смогу помочь ему в этом, то помогу».

Напомним, ранее Нганну заявил, что готов расстаться с чемпионским поясом UFC.

Карен Агабекян
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Фрэнсис Нганну

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