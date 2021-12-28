Тренер Усмана: «Эдвардс представляет для меня совершенно новый вызов»

Тревор Уиттман хочет, чтобы его подопечный подрался с британцем

Камару Усман / фото - UFC

Тревор Уиттман, тренер Камару Усмана (19-1), в беседе с MMA Junkie заявил, что выступает за проведение потенциального поединка своего подопечного и Леона Эдвардса (18-3). Специалисту было бы интересно готовить чемпиона UFC в полусреднем весе к встрече против британца, ведь он был лишен такой возможности в их первом бою.

«Я думаю, что мы хотим новый вызов. И Леон представляет для меня совершенно новый вызов. Это было так давно, и в то время я не был его тренером. Мне просто хочется кого-нибудь из лучших. Как тренеру тебе всегда хочется самых сложных испытаний. Мы хотим выйти и быть уверенными, что в нас нет сомнений, и что мы принимаем разные решения, после чего смотрим, можем ли мы изменить геймплан в боях. Эта одна из крутейших вещей – драться совсем иначе, чем ты бился с ним в первый раз. Я открыт ко всему. Находясь на таком уровне, мы хотим самых лучших. Вот и все».

Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал желание Камару Усмана попробовать свои силы в боксе.