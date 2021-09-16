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Трилогии быть. Титульный поединок Морено – Фигередо состоится на турнире UFC 269

Мексиканский чемпион готов драться с любым оппонентом


MMA
16 сентября 17:38
Трилогии быть. Титульный поединок Морено – Фигередо состоится на турнире UFC 269
Морено и Фигейреду / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Чемпион мира по версиям UFC в наилегчайшем дивизионе Брендон Морено (19-5-2) проведет третий бой против экс-чемпиона Дейвисона Фигередо (20-2-1). Об этом в Twitter сообщает инсайдер Бретт Окамото.

«Трилогии быть. Морено будет защищать титул против Фигередо 11 декабря на UFC 269. В UFC планировали организовать бой Морено против Пантохи, но он не готов драться в конце года. Морено хочет быть активным, и согласился драться с любым соперником».


Напомним, в декабре минувшего года бой Фигередо и Морено завершился ничьей. В июне поединок бойцов состоялся на турнире UFC 263, где Морено удушающим приемом в третьем раунде взял верх над Фигейреду.
Владимир Кириченко
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