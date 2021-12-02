Трилогии быть? Волкановски рассказал, когда ждать его третьего боя с Холловэем

Алекс Волкановски / фото - Getty Images

Чемпион UFC полулегком весе австралиец Алекс Волкановски (23-1) в интервью порталу MiddleEasy рассказал, кто станет его следующим соперником и когда фанатам ждать его возвращения в октагон.

Эти парни очень близки к возможности побороться за титул, но в UFC дали отчетливо понять, что хотят видеть третий бой с Максом. Это то, что мне сказали. Вы знаете, что я не играю в игры. Поэтому говорю вам, что наш третий бой с Холловэем состоится. Похоже на то, что это произойдет в марте».