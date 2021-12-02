Волкановски не заинтересован в мегафайте с Сехудо
Трилогии быть? Волкановски рассказал, когда ждать его третьего боя с Холловэем
Чемпион заявляет, что к этому поединку его подталкивает UFC
08:40
Алекс Волкановски / фото - Getty Images
Чемпион UFC полулегком весе австралиец Алекс Волкановски (23-1) в интервью порталу MiddleEasy рассказал, кто станет его следующим соперником и когда фанатам ждать его возвращения в октагон.
«Очевидно, что сейчас я не могу сказать слишком много, но в UFC дали отчетливо понять, что они ожидают именно этого поединка. Я говорил, что не хочу долго сидеть без дела, но сейчас наше подразделение находиться в странной ситуации. Одним из кандидатов на чемпионский титул является Чикадзе. Если он уничтожит Катара в следующем бою, то у него хорошие шансы встретиться со мной. Также есть Арнольд Аллен, у которого неплохая победная серия.
Эти парни очень близки к возможности побороться за титул, но в UFC дали отчетливо понять, что хотят видеть третий бой с Максом. Это то, что мне сказали. Вы знаете, что я не играю в игры. Поэтому говорю вам, что наш третий бой с Холловэем состоится. Похоже на то, что это произойдет в марте».
Напомним, ранее Волкановски заявил, что не заинтересован в мегафайте с Сехудо.
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