Будет бой? Чимаев и Джейк Пол жестко повздорили
Трое топовых бойцов готовы заменить Масвидаля в бою с Эдвардсом
Некоторые из них даже опаснее чем был Хорхе
15:38
Фото: MMA Fighting
Швед Хамзат Чимаев (10-0), бразилец Гилберт Бернс (20-4) и американец Белал Мухаммад
(19-3) через Twitter заявили о намерении заменить выбывшего кубинца Хорхе Масвидаля (35-15) в бою с британцем Леоном Эдвардсом (19-3).
Хамзат Чимаев:
«Погнали, бро. Давай сделаем это».
Гилберт Бернс:
«Эй, Леон, у тебя же еще идет тренировочный лагерь. Свяжись со мной».
Белал Мухаммад:
«В прошлый раз я дрался на двухнедельном уведомлении. В этот раз дайте мне четыре недели и подготовлюсь. Мне кажется, что Масвидаль просто понял, что они с Колби могут стать тренерами на TUF».
Напомним, ранее Масвидаль снялся с поединка из-за полученного повреждения в тренировочном лагере.
Комментарии 0