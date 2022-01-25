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Троллинг высокого уровня. Джейк Пол стал инвестором компании, которой принадлежит UFC

Такими темпами Джейк вскоре может стать главой промоушена
MMA
25 января 21:59
Троллинг высокого уровня. Джейк Пол стал инвестором компании, которой принадлежит UFC
Джейк Пол

Американский видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) заявил, что инвестировал деньги в компанию Endeavor, которой принадлежит UFC.

Пол рассказал, что пошел на такой шаг, чтобы добиться повышения гонораров для бойцов UFC, а также более качественного медицинского обслуживания.

«Я инвестировал в акции EDR (Endeavor Group Holdings) вместе с моим партнером Джеффри Ву, чтобы сфокусироваться на стандартах работы UFC в отношении бойцов. Мы считаем, что EDR сможет принести долгосрочную экономическую выгоду за счет увеличения заработной платы бойцов UFC и предоставления им медицинского обслуживания».

Напомним, ранее в UFC подали в суд на агента Фрэнсиса Нганну за начало переговоров о бое в боксе.


Карен Агабекян
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