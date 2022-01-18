Царукян свой следующий поединок проведет в андеркарде боя Махачев – Дариуш
Царукян хочет подраться с Фергюсоном
Арман уверен, что Тони еще вернется на пик
17:59
Арман Царукян / Фото: UFC
Боец легкого веса UFC Арман Царукян (17-2) в интервью YouTube-каналу MetaMMA TV заявил, что хочет провести бой с пребывающим на спаде американцем Тони Фергюсоном (25-6).
«Я не думаю, что Тони – сбитый летчик. Я считаю, что он наберет. Фергюсон много раз проигрывал и вставал, так что у него все в порядке с этим.
У него духа вагон, так что я думаю, он еще повоюет».
Напомним, поединок с Фергюсоном готов провести Майкл Чендлер.
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