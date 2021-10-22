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Цзинлян – о поединке с Чимаевым: «Я привык быть андердогом, но я настроен исключительно на победу»
Бой состоится на турнире UFC 267 в Абу-Даби
13:24
Ли Цзинлян / Фото - UFCКитайский полусредневес UFC Ли Цзинлян (18-6) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против непобежденного шведского проспекта Хамзата Чимаева (9-0).
Цитирует Цзинляна MMA Fighting.
«Я привык быть андердогом в своих боях. Самое главное – верить в себя, в свою семью и свою команду. В конечном итоге, за нас все скажут наши кулаки. Это ММА. В нашем деле не бывает поединков между людьми из разных видов спорта, а оба бойца обладают борьбой и ударными навыками. Мне не кажется, что наш бой продлится все отведенные раунды, и я настроен исключительно на победу».
Напомним, что поединок между Цзинляном и Чимаевым состоится 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.
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