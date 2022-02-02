Цзю помогал Уиттакеру готовиться к Адесаньи

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Альтаир». Видео трансляция
18:30
Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-5) рассказал, что прибегал к помощи талантливого боксера Тима Цзю во время подготовки к реваншу с Исраэлем Адесаньей (21-1).
«У нас с Тимом отличные взаимоотношения и я не могу сказать, что мы с ним давние друзья, но он мне очень помог в этом тренировочном лагере.
Наши команды очень близки и поэтому у нас нет проблем с тем, чтобы договориться о спаррингах. Мы с ним много работали, и я чувствую, что моя реакция и руки стали острее. Когда нужно было, чтобы кто-то поставил меня на место в стойке, мы звали его».
Напомним, поединок Уиттакера и Адесаньи состоится 12 февраля в Хьюстоне.
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