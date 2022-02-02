Цзю помогал Уиттакеру готовиться к Адесаньи

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-5) рассказал, что прибегал к помощи талантливого боксера Тима Цзю во время подготовки к реваншу с Исраэлем Адесаньей (21-1).



Наши команды очень близки и поэтому у нас нет проблем с тем, чтобы договориться о спаррингах. Мы с ним много работали, и я чувствую, что моя реакция и руки стали острее. Когда нужно было, чтобы кто-то поставил меня на место в стойке, мы звали его».