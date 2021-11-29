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Туменов – президенту UFC: «Пришлите мне чертов контракт!»

Российский полусредневес намерен вернуться в сильнейшую ММА-лигу мира

MMA
13:00
Туменов – президенту UFC: «Пришлите мне чертов контракт!»
Альберт Туменов / Фото - ringside24
Российский полусредневес ММА Альберт Туменов (22-4) в интервью MMA Junkie с уверенностью заявил, что после недавней победы на шоу Triller Triad Combat, где он без особых усилий выиграл бой у ветерана бокса Скотта Сигмона, заслужил контракт с UFC.

«Я хочу сказать: Дэйна Уайт, Шон Шелби, я всегда показываю огненное шоу. Я лучший боксер в ММА. Дайте мне чертов контракт, и я обещаю, Дэйна, ты не пожалеешь об этом. Обычный или треугольный ринг, октагон - это не имеет никакого значения для меня. Я готов к любому уровню соревнований. Я готов драться в UFC. Бой на коротком уведомлении или полноценный тренировочный лагерь – мне без разницы. Я готов».


Напомним, 29-летний Туменов уже выступал в UFC в период с 2014-го по 2016 год. За это время россиянин успел провести 8 поединков, в 5 из которых одержал победу.

А тем временем стало известно, что вывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо (16-2) готов возобновить профессиональную карьеру в 2022 году.



Владимир Кириченко
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Альберт Туменов Дэйна Уайт

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