Туменов – президенту UFC: «Пришлите мне чертов контракт!»

Российский полусредневес намерен вернуться в сильнейшую ММА-лигу мира





Альберт Туменов / Фото - ringside24

«Я хочу сказать: Дэйна Уайт, Шон Шелби, я всегда показываю огненное шоу. Я лучший боксер в ММА. Дайте мне чертов контракт, и я обещаю, Дэйна, ты не пожалеешь об этом. Обычный или треугольный ринг, октагон - это не имеет никакого значения для меня. Я готов к любому уровню соревнований. Я готов драться в UFC. Бой на коротком уведомлении или полноценный тренировочный лагерь – мне без разницы. Я готов».

Российский полусредневес ММА(22-4) в интервьюс уверенностью заявил, что после недавней победы на шоу Triller Triad Combat, где он без особых усилий выиграл бой у ветерана бокса, заслужил контракт с UFC.Напомним, 29-летний Туменов уже выступал в UFC в период с 2014-го по 2016 год. За это время россиянин успел провести 8 поединков, в 5 из которых одержал победу.А тем временем стало известно, что вывший чемпион UFC в двух дивизионах