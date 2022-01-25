Гэтжи намерен встретиться с Оливейрой на турнире UFC 274 в Рио-де-Жанейро
Турнир UFC 276 станет главным событием в рамках Международной бойцовской недели
Ивент состоится 2 июля в Лас-Вегасе
13:26
UFC / Фото - TwitterМеждународная бойцовская неделя возобновится после годичной паузы, главным событием фестиваля станет шоу UFC 276. Об этом сообщает MMA Fighting.
Турнир запланирован на 2 июля, он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада). О файткарде ивента пока не сообщается.
Международная бойцовская неделя пройдет с 27 июня по 3 июля. Кроме турнира UFC 276, любителям ММА стоит ждать двухдневное интерактивное мероприятие, любительские соревнования и церемонию ввода в Зал славы UFC.
Напомним, 29 января в Финиксе (Аризона, США) состоится первый турнир американского промоушена Bellator в 2022 году – Bellator 273. Файткард турнира.
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