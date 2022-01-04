У Джонни Уокера снова обнаружили коронавирус

Но на этот раз боец был привит

Джонни Уокер / Фото: EssentiallySports

В топового полутяжеловеса UFC Джонни Уокер (18-6) обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом бразилец сообщил в Instagram.



По словам Уокера, он повторно заразился коронавирусом и чувствует те же симптомы, что и в прошлый раз – высокая температура и слабость. При этом, боец привился, благодаря чему он не ждет тяжелых осложнений.

Отметим, что Уокер проиграл три из четырех последних боев Кори Андерсону, Никите Крылову и Тиаго Сантосу. При этом, он победил Райана Спэнна.

На 19 февраля у Уокера запланирован поединок против Джамахала Хилла.