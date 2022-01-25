У Ковингтона проблемы с азартными играми, и он задолжал уже много денег

Колби Ковингтон / Фото: ufc

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-15) в интервью Ариэлю Хельвани заявил, что у его бывшего друга Колби Ковингтона (16-3) проблемы с азартными играми, из-за которых он в долгах.



Этот список можно продолжать и продолжать: American Top Team, или новый зал. У них всех проблемы с ним, поскольку он отказывается платить по долгам... Этот парень должен куче ростовщиков из Южной Флориды из-за игры в покер. Я лишь надеюсь, что ему удастся дотянуть до нашего боя, поскольку у него целая куча проблем, и мне хочется быть тем, кто вобьет гвоздь в крышку его гроба. Жду не дождусь».