Масвидаль – Ковингтону: «Я сломаю твое лицо за все, что ты сказал»
У Ковингтона проблемы с азартными играми, и он задолжал уже много денег
Поэтому у Колби начались проблемы в команде
21:13
Колби Ковингтон / Фото: ufc
Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-15) в интервью Ариэлю Хельвани заявил, что у его бывшего друга Колби Ковингтона (16-3) проблемы с азартными играми, из-за которых он в долгах.
«Этот парень является змеей. Я не могу дождаться, когда врежу ему. Спросите того же Джона Джонса. Чертов Джон Джонс не скажет ни одного приятного слова о нем. А Тайрона Вудли? У него также не найдется сказать ничего хорошего.
Этот список можно продолжать и продолжать: American Top Team, или новый зал. У них всех проблемы с ним, поскольку он отказывается платить по долгам... Этот парень должен куче ростовщиков из Южной Флориды из-за игры в покер. Я лишь надеюсь, что ему удастся дотянуть до нашего боя, поскольку у него целая куча проблем, и мне хочется быть тем, кто вобьет гвоздь в крышку его гроба. Жду не дождусь».
Напомним, Масвидаль и Ковинтон возглавят турнир UFC 272 5 марта.