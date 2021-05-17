Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes
У Макгрегора родился второй сын
Это уже третий ребенок в семье ирландца
17 мая 18:05
Конор Макгрегор / Фото: Инстаграм
Суперзвезда UFC и экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) в третий раз стал отцом. Об этом ирландец сообщил в Instagram.
«Клан Макгрегоров теперь насчитывает 5 человек. Мальчик родился здоровым! Малыш и его мама, эта чудо-женщина, просто молодцы! Спасибо Господу за все, что он дал мне и моей семье. Мой новорожденный сын – Райан Макгрегор».
Напомним, у Макгрегора уже есть 4-летний сын Конор Джек и двухлетняя дочь Кройа.
Ранее Макгрегор поздравил Чарльза Оливейру с завоеванием чемпионского титула.
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