У Макгрегора родился второй сын

Это уже третий ребенок в семье ирландца





Конор Макгрегор / Фото: Инстаграм

Суперзвезда UFC и экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) в третий раз стал отцом. Об этом ирландец сообщил в Instagram.



«Клан Макгрегоров теперь насчитывает 5 человек. Мальчик родился здоровым! Малыш и его мама, эта чудо-женщина, просто молодцы! Спасибо Господу за все, что он дал мне и моей семье. Мой новорожденный сын – Райан Макгрегор».

Напомним, у Макгрегора уже есть 4-летний сын Конор Джек и двухлетняя дочь Кройа.

Ранее Макгрегор поздравил Чарльза Оливейру с завоеванием чемпионского титула.